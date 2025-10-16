Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yayaların üzerine savruldu

Ajans Haberleri
  • 16.10.2025 11:45
  • Giriş: 16.10.2025 11:45
  • Güncelleme: 16.10.2025 11:45
Kaynak: AA
Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yayaların üzerine savruldu

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yolda yürüyen yaşlı çiftin üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yolda yürüyen yaşlı çiftin üzerine düştü, arkasındaki kişi de yola savruldu.

Hafif yaralanan çift ve motosikletteki 2 kişi, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

BirGün'e Abone Ol