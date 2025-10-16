Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yayaların üzerine savruldu
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yolda yürüyen yaşlı çiftin üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yolda yürüyen yaşlı çiftin üzerine düştü, arkasındaki kişi de yola savruldu.
Hafif yaralanan çift ve motosikletteki 2 kişi, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.