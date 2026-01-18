Hatay'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY, (DHA)- HATAY'da kavşakta başka bir otomobille çarpışıp takla atan otomobildeki A.I. ve Z.Ö. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Antakya-İskenderun kara yolu Serinyol mevkisinde meydana geldi. M.A.'nın kullandığı 31 AVY 935 plakalı otomobil, kavşakta E.A.E. yönetimindeki 31 APZ 661 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, takla atan otomobildeki A.I. ve Z.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan M.A, E.E.R. ve K.R. ise ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

