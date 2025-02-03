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Hatay'da özel hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan bir özel hastanenin yoğun bakım servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Güncel
  • 03.02.2025 13:51
  • Giriş: 03.02.2025 13:51
  • Güncelleme: 03.02.2025 14:27
Kaynak: AA
Hatay'da özel hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü
Fotoğraf: AA

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki özel hastanede çıkan yangın söndürüldü.

İsmet İnönü Mahallesi'ndeki özel hastanenin yoğun bakım servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından yangına müdahale eden ekipler, hastanedeki personel ve hastaların tahliyesini sağladı.

Yoğun bakım servisindeki hastalar, ilçedeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

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