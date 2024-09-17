Hatay'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki 3 araca çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaynak: AA
Furkan Ç. idaresindeki 06 BJY 936 plakalı otomobil, Sutaşı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarparak durdu.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle 3 araçta hasar oluştu.