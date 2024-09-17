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Hatay'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki 3 araca çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 17.09.2024 23:52
  • Giriş: 17.09.2024 23:52
  • Güncelleme: 17.09.2024 23:52
Kaynak: AA
Hatay'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

​​​​​​​ Furkan Ç. idaresindeki 06 BJY 936 plakalı otomobil, Sutaşı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarparak durdu.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 3 araçta hasar oluştu.

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