Hatay'da patlama: Birçok bina ve çevresinde hasar oluştu

Hatay'ın Payas ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 katlı bina ve çevresinde hasar oluştu.

Güncel 02.06.2024 17:52 Giriş: 02.06.2024 17:52

Güncelleme: 02.06.2024 17:55 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA