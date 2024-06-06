Hatay'da rezerv alan istemeyen mahalleliye polis müdahale etti

Antakya İlçesi’ne bağlı Aksaray Mahallesi’nin rezerv alan kapsamından çıkarılmasını isteyen depremzedelere polis sert müdahale etti. Mahalleli geçtiğimiz günlerde de eylem yaparak yolu kapatmıştı.

Hatay'ın Antakya İlçesi’ne bağlı Aksaray, Saraykent ve Akasya Mahallesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mahallelerinin rezerv alan kapsamından çıkarılmasını isteyen depremzede yurttaşlara polis müdahale etti.

6 Şubat 2023 tarihinde Hatay’da meydana gelen depremin üzerinden 15 ay geçmesine rağmen evleri hasarsız ve az hasarlı olarak tespit edilen Antakya İlçesi’ne bağlı Aksaray, Saraykent ve Akasya Mahallesi sakinleri, mahallelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan kapsamına alınmasını istemiyor.

Akasya Mahallesi'nde rezerv alan istemeyen mahalleli eylem yapmak istedi. Ancak polis eyleme izin vermeyerek müdahale etti.

Akasya mahallesinde rezerv alan istemeyen mahallelilerin eylemine polis müdahalesi yapıldı. Çekim yaparken üstüme yürüyen polis, iki defa cekim yapmamı engellemeye çalıştı. #antakya #rezerv pic.twitter.com/OIuGqSrkwG — Burcu Özkaya Günaydın (@BurcuOzkaya21) June 6, 2024

YOLU KAPATMIŞLARDI

Mahalleli geçtiğimiz günlerde de eylem yapmak üzere toplanmıştı. CHP Hatay milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur da mahalleliye destek vermişti.

Evlerinin sağlam olduğunu ve çıkmayacaklarını söyleyen mahalleliler, yolu trafiğe kapatarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İsmail Ceylan'ın gelmesini istedi.

Fotoğraf: Gazete Duvar

Ardından Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İsmail Ceylan, "Ben bu bölümün rezerve olduğunu bilmiyordum, haberim yok. Ben şimdi bakanlıkla irtibata geçeceğim, sorunu çözeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.