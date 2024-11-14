Hatay'da rezerv alan tepkisi: "Mafyanın iş yerine çöktüğü gibi evlerimize çöktüler"

Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Şahin Tepesi Mahallesi’nde üç bina 6 Şubat depremlerinde çok büyük bir hasar almamasına rağmen rezerv alan ilan edildi.

Amanos sırtlarındaki deniz manzaralı mahallenin 21 ay sonra rezerv alan edilmesine ve bölge halkı tepki gösterdi.

Öte yandan, 18 Ekim’de binalara asılan tebligatın ardından, apartman sakinlerinden otuz gün içinde de evleri boşatılması istendi.

''YIKIMIN AZ OLDUĞU BİRÇOK MAHALLE DE REZERV ALANA DAHİL''

6306 sayılı rezerv yasası ilk olarak 2023 yılının Kasım ayında Hatay’ın Antakya, Defne, Samandağ ilçelerinde uygulandı. Yasa, büyük yıkımların olduğu yerlerde devlet eliyle inşa sürecini hızlı şekilde yapmak amacıyla ortaya çıktı. Fakat yıkımın az olduğu birçok mahalle de rezerv alana dahil edildi. Deprem sonrası Hatay’ın en büyük gündemlerinden olan rezerv alan karşıtı onlarca dava açıldı, defalarca da eylem yapıldı.

''MAFYANIN İŞ YERİNE ÇÖKTÜĞÜ GİBİ EVLERİMİZE ÇÖKTÜLER”

Daha önce mahallelerinde rezerv alan ilan edileceğine dair bir söylenti olduğunu, kendilerinin de üstlerine alınmadığını belirten ancak evi rezerv alan ilan edilen mahalle sakinlerinden Mükremin Kurtcephe, süreci şu sözlerle aktardı:

''Söylenti vardı ama üstümüze alınmadık. Dedikodu yaygınlaşınca arkadaşın bir tanesi bilgi almak için İskenderun’a çevre ve şehirciliğe gitti. Orada da ‘bizde bilgi yok gidin bilgiyi Hatay’dan alın’ demişler. Biz de hem Hatay’a bilgi almak için hem de dilekçe vermek için gittiğimizde biz kuyrukta beklerken haber geldi. Burayı rezerv ilan etmişler kapıya da kâğıt astılar. Biz de döndük geldik dilekçemizi verdik. Otuz gün süre vermişler, ayın 18’inde doluyor. Araştırdık bize bilgi de veren yok. Plan, proje de yok. Nasıl olacak bilmiyoruz. Herkese nerede kaç metrekare ev verilecek bunların bilgisi de yok. Mafyanın iş yerine çöktüğü gibi devlet de bizim evlerimize, tapulu dairelerimize çökmüş durumda.''

“SADECE EVDEN ÇIKIN DİYORLAR”

Mahallelerinin rezerv alan ilan edilmesi içi hiçbir makul gerekçenin olmadığını, yıkım için üç tane apartmana tebligat gittiğini vurgulayan Kurtcephe, sözlerine şöyle devam etti:

“Sapasağlam binalar. 46 aile, beş ile çarpın. Bir de buradan çıkınca nereye gideceğimiz belirsiz. Ev yok ki bulsunlar. Konteynere de gidemiyorlar çünkü konteynerde yer almaya hak kazanmamışlar daha. Anca burası yıkılacak, gidecekler başvuru yapacaklar da sıra gelirse verirler, yoksa herhalde çadır kurarlar. Bizim için yapılmış planlama yok, dedikleri sadece 'evden çıkın'. Bir de yeterli bilgi olmadığı için biz sanıyoruz ki 7 bin 500 TL kira yardımı verecekler. Bu kira yardımını da sosyal devletim diye hayrına vermiyor. Bizim tapularımıza kaç yıllığına olduğu belirsiz şerh koyuluyor. Böyle saçmalık olur mu?"

“ANAYASA'NIN VERDİĞİ TÜM HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”

Kurtcephe, aynı zamanda rezerv alana karşı itiraz davası da açtıklarını belirterek, “Hatay olmazsa Adana İdare Mahkemesi’ne gideriz. Adana İdare olmazsa başka yere taşırız. Anayasa'nın verdiği ne kadar hak varsa kullanacağız. Çık demekle kimse çıkmaz, çıkaramazlar da. Kolluk çıkarmaya çalışırsa öyle çıkamam. Gelsin çıkarsınlar, karşıda park var. Gider parkın içinde otururuz, bir çadır getirirlerse kurarız, kurmazlarsa açıkta bekleriz. Bizim ev kirası verecek durumumuz da yok. Emeklinin aldığı maaş belli, 12 bin TL’ye İskenderun’da ev bulmak mümkün değil” dedi.

“MANZARASI, HAVASINDAN DOLAYI RANT ALANI OLDU”

Şahin Tepesi’nin deniz manzarası, deniz havasından kaynaklı rant alanı seçildiğine dikkat çeken Kurtcephe, “Bu mahallede bizim gibi fakir fukarayı oturtmak istemiyorlar benim anladığım kadarıyla. Önce bizim beş katlıları yıkacaklar sonra orada bir tane dört katlı var onu yıkacaklar, ondan sonra da sıra bu iki katlılara gelecek. Benim anladığım niyetleri bu” dedi.