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Hatay'da rip akıntısına kapılan 2 kişi kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 09.07.2025 20:08
  • Giriş: 09.07.2025 20:08
  • Güncelleme: 09.07.2025 20:08
Kaynak: AA
Hatay'da rip akıntısına kapılan 2 kişi kurtarıldı

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde rip akıntısına kapılan 2 genç, Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çevlik Plajı'nda denize giren 2 genç, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve Hatay Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla denizden çıkarılan 2 genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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