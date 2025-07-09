Hatay'da rip akıntısına kapılan 2 kişi kurtarıldı
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde rip akıntısına kapılan 2 genç, Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çevlik Plajı'nda denize giren 2 genç, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve Hatay Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da yardımıyla denizden çıkarılan 2 genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.