Hatay'da "riskli alan" ilan edilen tarihi Affan Mahallesi halkı: "Burada doğduk, burada ölmek istiyoruz"

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay’da, kentin yeniden inşası sürerken; Hristiyan, Yahudi ve Müslüman inançlarına mensup insanların yüzyıllardır bir arada yaşadığı Affan Mahallesi riskli alan ilan edildi. Kendine özgü kültürü ve geleneği ile bilinen mahalle sakinlerine TOKİ konutlarından hak sahipliği verildi. Ancak mahalleli, TOKİ’lere gitmek istemiyor.

Hukuki süreç devam ederken, beş kuşaktır Affan’da yaşayan Kemal Arıbaş, en büyük arzularının yıkılan evlerin yeniden inşa edilerek mahallelerine dönmek olduğunu söyledi.

Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, riskli alanın akıbetinin hâlâ belirsiz olduğunu vurgulayan Arıbaş, yetkililerin kendilerine mahallelerinden uzaklaştırılmayacakları yönünde söz verdiğini ancak birçok kişiye onlarca kilometre ötede TOKİ konutları çıktığını söyledi. Arıbaş, yurt içinden ve yurt dışından birçok depremzedenin kendilerine "Ne yapalım?" diye sorduğunu, kendilerinin de çaresiz olduğunu ifade etti.

"ÜÇ DİNİN MENSUPLARI OLARAK AYRILMAK İSTEMİYORUZ"

Arıbaş, riskli alan sorununun bir an önce çözüme ulaşmasını istediklerini ve rezerv alan ilanı için verdikleri dilekçelerin gerekçesiz reddedildiğini belirtti. Mahallenin yüzlerce yıldır üç farklı dine mensup insanların bir arada yaşadığı bir yer olduğunu hatırlatan Arıbaş, "Benim Hristiyan, Yahudi arkadaşım nereye gidecek? Yahudi abimiz hangi TOKİ'de oturacak biz bilmiyoruz ve ayrılmak da istemiyoruz. Yüzlerce yıldır bir aradayız ve kardeşçe yaşadık. Bu saatten sonra da kardeşçe yaşamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

“BURADA DOĞDUK, BURADA ÖLMEK İSTİYORUZ”

Yıllardır Affan’da yaşayan mahalleli, bulundukları yerin düğünlerin, kına gecelerinin ve nişan törenlerinin yapıldığı, komşuluk ilişkilerinin çok güçlü olduğu bir yer olduğunu dile getirdi. "Bu mahalle doğduğumuz yer" ifadesini kullanan Affanlı sakini, "Eskiden tüm mahalle kapılarımız açık yatardık. Biz mahallemizin yeniden yapılmasını, komşularımızın yine buraya gelmesini istiyoruz. Biz burada kardeşiz. Burada doğduk, burada ölmek istiyoruz" dedi.