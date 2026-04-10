Hatay'da sağanak: Eğitime bir gün ara verildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

9'u çocuk 32 kişi kurtarılırken, Antakya'da okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Sağanak nedeniyle 9 mahallede araçlarında mahsur kalan 9'u çocuk toplam 32 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, 170 personelle Antakya'da 110 bölgede, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde de yağıştan etkilenen noktalarda tahliye ve temizlik çalışması yürüttü.

Hatay Valiliği, yoğun yağış nedeniyle Antakya ilçesinde okullarda 1 günlüğüne eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen yoğun yağış sebebiyle yarın Antakya ilçemizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.