Hatay'da sağanak etkili oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Güncel 12.05.2024 17:01 Giriş: 12.05.2024 17:01

Güncelleme: 12.05.2024 17:05 Kaynak: AA

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