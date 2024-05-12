Hatay'da sağanak etkili oldu
Hatay’ın Antakya ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kaynak: AA
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İlçede sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.