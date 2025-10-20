Hatay'da sağanak etkili oldu: Araçlar mahsur kaldı, otoyol ulaşıma kapatıldı

Hatay'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi ulaşıma kapatıldı.

İskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.

Sağanağın etkisiyle yükseklerden gelen çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Bir cip ve TIR'ın mahsur kaldığı yolda, Karayolları ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.