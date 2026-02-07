Hatay'da sağanak sele yol açtı: Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Kurtuluş Mahallesi’nde Yusuf Önal Camisi çevresindeki cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan yurttaşlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle kurtarıldı.

BAZI NOKTALARDA TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

Çamaltı Mahallesi’nde ise tek katlı evleri su basarken, bazı noktalarda toprak kayması meydana geldi. Aynı mahallede Mehmet Palta’ya ait ağılı su bastı; çok sayıda küçükbaş hayvan sel sularına kapıldı.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.