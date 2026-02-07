Giriş / Abone Ol
Hatay'da sağanak sele yol açtı: Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı

Yayladağı ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış sele neden oldu. Araçlarında mahsur kalan yurttaşlar belediye ekiplerince kurtarılırken, bazı evleri ve ağılları su bastı, küçükbaş hayvanlar sel sularına kapıldı.

Güncel
  • 07.02.2026 19:27
  • Giriş: 07.02.2026 19:27
  • Güncelleme: 07.02.2026 19:34
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Kurtuluş Mahallesi’nde Yusuf Önal Camisi çevresindeki cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan yurttaşlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle kurtarıldı.

BAZI NOKTALARDA TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

Çamaltı Mahallesi’nde ise tek katlı evleri su basarken, bazı noktalarda toprak kayması meydana geldi. Aynı mahallede Mehmet Palta’ya ait ağılı su bastı; çok sayıda küçükbaş hayvan sel sularına kapıldı.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

