Hatay'da sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle su baskınları yaşandı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Güncel 15.05.2025 01:03 Giriş: 15.05.2025 01:03

Güncelleme: 15.05.2025 01:04 Kaynak: DHA

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