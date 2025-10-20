Hatay'da sağanaktan olumsuz etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışması yapılıyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde sağanaktan olumsuz etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışması yürütülüyor.

İlçede gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran yağışın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet ve Karbeyaz mahallelerine gitti.

Ekipler, sağanakta hasar gören yerlerde hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Yağış nedeniyle su basan ev ve iş yerlerinde temizlik de yapıldı.

Yollarda oluşan su birikintilerini tahliye eden AFAD ve itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerini temizleyen vatandaşlara destek verdi.