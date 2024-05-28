"Hatay'da Sanat Işığı" projesi: İlk konser gerçekleşti

"Hatay'da Sanat Işığı" projesi kapsamında, 6 Şubat depreminden sonra Hatay'da ilk konser dün akşam Aselsan (Küçüldaylan 1) Konteyner Kent'te gerçekleştirildi.

Etkinlik, çocuklar için düzenlenen yüz boyama etkinliğiyle başladı ve çocukların şarkılar ve danslarla katılımıyla devam etti.

Depremden sonra ilk kez Hatay'da konser veren Hatay Akademi Orkestrası zleyicilerden büyük alkış aldı ve coşkuyla karşılandı.

Hatay Akademi Orkestrası, 1 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de 'Katar 2 Konteyner Kent'te de konser verecek.

Konser esnasında canlı performansı ile ressam Şerivan Tutuş, eserleri renklerle buluşturacak.