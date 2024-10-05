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Hatay'da sanayi sitesinde yangın: 7 mobilya işletmesi etkilendi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi 4. Cadde'deki mobilya işletmelerinden birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek 6 diğer mobilya işletmesine sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Güncel
  • 05.10.2024 11:25
  • Giriş: 05.10.2024 11:25
  • Güncelleme: 05.10.2024 11:30
Kaynak: AA
Hatay'da sanayi sitesinde yangın: 7 mobilya işletmesi etkilendi
Fotoğraflar: AA

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında 7 mobilya işletmesi zarar gördü.

Antakya Sanayi Sitesi 4. Cadde'deki mobilya işletmelerinden birinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede 6 mobilya işletmesine de sıçradı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan olay yeri ekiplerince inceleme başlatıldı.

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