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Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 25.10.2024 16:42
  • Giriş: 25.10.2024 16:42
  • Güncelleme: 25.10.2024 16:43
Kaynak: AA
Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Hatay'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Servet Mecit'in (31) kullandığı otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolu Deliçay mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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