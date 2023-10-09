Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Hatay'da şiddetli yağış sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü

Ajans Haberleri
  • 09.10.2023 14:58
  • Giriş: 09.10.2023 14:58
  • Güncelleme: 09.10.2023 14:58
Kaynak: DHA
Hatay'da şiddetli yağış sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu. Tarım arazileri ile bahçeler zarar gördü.

Arsuz ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli yağış, etkisini gösterdi. Pirinçlik ve Arpaderesi mahallerinde yağış nedeniyle yağmur suları, sele döndü.

Tarım arazileri ve bahçeler sular altında kaldı. Dere yataklarını dolduran sel suları, denize aktı. Gece başlayıp, sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış, selin ardından etkisini azalttı. 

BirGün'e Abone Ol