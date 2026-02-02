Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı hayatını kaybetti

Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nuh Bağcı ve kızı Nisa Bağcı hayatını kaybetti, annesi Emine Bağcı ile diğer kızı Esra Bağcı hastanede tedaviye alındı.

Olay, Hassa ilçesinde 4 kişilik Bağcı ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Aileden haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine sabah saatlerinde adrese sevk edilen ekipler, eve girdiklerinde bir süre önce eşini kaybeden 42 yaşındaki Nuh Bağcı ile kızları 15 yaşındaki Nisa ve 14 yaşındaki Esra ile annesi 73 yaşındaki Emine Bağcı'nın hareketsiz yattığını gördü.

Fotoğraf: DHA

Sağlık ekiplerin kontrolünde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nuh ve Nisa Bağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Emine ve Esra Bağcı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emine Bağcı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.