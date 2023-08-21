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Hatay'da su tankeriyle hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 21.08.2023 16:29
  • Giriş: 21.08.2023 16:29
  • Güncelleme: 21.08.2023 16:30
Kaynak: AA
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Hatay'da su tankeriyle hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde su tankeriyle hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

M.A. idaresindeki 06 DK 4824 plakalı su tankeri, Yunushan Mahallesi yol ayrımında A.A'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan su tankeri elektrik direğine çarparak durdu.

Tankerde sıkışan M.A. ile yanındaki M.Y. olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, M.A. ve M.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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