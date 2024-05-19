Hatay'da sulama kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi. 9 yaşındaki Bedrettin Görçek'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Varışlı Mahallesi'nde 9 yaşındaki Bedrettin Görçek, sabah saatlerinde girdiği sulama kanalında kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
AA'nın aktardığına göre, sudan çıkarılan Görçek'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.