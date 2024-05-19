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Hatay'da sulama kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi. 9 yaşındaki Bedrettin Görçek'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Güncel
  • 19.05.2024 13:36
  • Giriş: 19.05.2024 13:36
  • Güncelleme: 19.05.2024 13:40
Kaynak: AA
Hatay'da sulama kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi
Fotoğraf: AA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Varışlı Mahallesi'nde 9 yaşındaki Bedrettin Görçek, sabah saatlerinde girdiği sulama kanalında kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

AA'nın aktardığına göre, sudan çıkarılan Görçek'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

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