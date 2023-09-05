Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Hatay'da sulama kanalında cansız beden bulundu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Ajans Haberleri
  • 05.09.2023 23:54
  • Giriş: 05.09.2023 23:54
  • Güncelleme: 05.09.2023 23:55
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Hatay'da sulama kanalında cansız beden bulundu

Kıyıgören Mahallesi'nin Suriye sınır hattı mevkisinde bulunan sulama kanalındaki cesedi görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, cesedi sulama kanalından çıkardı.

Yetişkin erkeğe ait cesedin kimliği henüz belirlenemedi.

Ceset, savcılığın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol