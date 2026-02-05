Hatay'da şüpheli paket alarmı: Valiz boş çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yol kenarına bırakılan valiz, endişe yarattı.

Çevre güvenliği sağlandıktan sonra bomba imha ekibinde görevli özel kıyafetli polisin yaptığı kontrolde valizin boş olduğu belirlendi.

Olay, gece yarısı Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi Zeytindalı Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında sahipsiz bir valiz gören yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Olay yerine gelen bomba imha ekibinde görevli polisin, özel kıyafet ile yaklaşarak kontrol ettiği valizin boş olduğu belirlendi. Çalışmaların ardından cadde, yeniden trafiğe açıldı.