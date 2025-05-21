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Hatay'da tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye para cezası

Ajans Haberleri
  • 21.05.2025 20:18
  • Giriş: 21.05.2025 20:18
  • Güncelleme: 21.05.2025 20:19
Kaynak: AA
Hatay'da tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye para cezası

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde, tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 24 bin 997 lira idari ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hassa-Kırıkhan yolunun Güzelce mevkisinde, bir kişinin sepetli motosikletin üzerine yatarak trafikte seyrettiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Motosikletin plaka bilgileri üzerinden sürücü E.B'ye ve görüntülerdeki 2 kişiye ulaşan ekipler, toplamda 24 bin 997 lira ceza uyguladı.

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