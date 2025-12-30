Hatay'da TIR dorsesinde çalışan işçiye yıldırım isabet etti
Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir inşaatta TIR’dan malzeme indirildiği sırada, Suriye uyruklu işçi Muhammed Alahmad’ın üzerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan Alahmad hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Hatay'ın Arsuz ilçesinde TIR'dan inşaat malzemesi indirildiği sırada Suriyeli işçi Muhammed Alahmad'ın üzerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan Alahmad tedaviye alındı.
Olay, dün Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’ndeki inşaatta meydana geldi.
TIR'dan inşaat malzemesi indirildiği sırada dorsede bulunan Suriye uyruklu Muhammed Alahmad'a yıldırım isabet etti.
Yere yığılan işçi ağır yaralanırken, çevredekiler ise panikle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Alahmad, yoğun bakımda tedaviye alındı.