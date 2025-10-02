Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Suriye uyruklu Sümeyye Erşo (45) yönetimindeki 31 MD 5843 plakalı motosiklet, Muammer Aksoy Caddesi Umat Kavşağı'nda, İ.H.A. idaresindeki 31 ATZ 38 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.