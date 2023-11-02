Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Hatay'ın Payas ilçesinde, tırla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
K.A'nın kullandığı motosiklet, E5 kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 33 ACP 357 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaranan motosiklet sürücüsü K.A ve arkasında bulunan Ahmet Çanak (22), ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ahmet Çanak, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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