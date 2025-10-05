Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatay'da toprak kayması sonucu uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü yaşamını yitirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprak kayması sonucu uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü yaşamını yitirdi.

Yurt
  • 05.10.2025 20:17
  • Giriş: 05.10.2025 20:17
  • Güncelleme: 05.10.2025 20:17
Kaynak: AA
Hatay'da toprak kayması sonucu uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü yaşamını yitirdi
FOTOĞRAF: AA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprak kayması sonucu uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü yaşamını yitirdi.

Çökek Yaylası mevkisinde özel bir firma tarafından yürütülen ağaç kesim çalışmaları için yol açan firma çalışanı Yusuf Yalman'ın (28) kullandığı kepçe, zemindeki toprağın kayması sonucu uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan yaralı çıkarılan Yalman, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BirGün'e Abone Ol