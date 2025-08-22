Giriş / Abone Ol
Hatay'da trafik kazasında otobüsün altına savrulan kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu seyir halindeki otobüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 22.08.2025 21:20
  • Giriş: 22.08.2025 21:20
  • Güncelleme: 22.08.2025 21:27
Kaynak: AA
B.A. yönetimindeki 31 AOC 486 plakalı otomobil, Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde M.K. idaresindeki 48 ATF 656 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, beraberindeki D.K. ise aynı yönde ilerleyen M.E. idaresindeki 31 C 2302 plakalı otobüsün altında kaldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otobüsün altında kalan D.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, D.K'nin cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili otomobil sürücüsü ve 4 kişi gözaltına alındı.

