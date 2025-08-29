Hatay'da ücretlerini alamayan TOKİ işçileri çatıya çıktı: "Her şantiyede ücret gaspı var"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da, kentin dev bir şantiyeye dönüşmesiyle birlikte kentte 80 binden fazla inşaat işçisi çalışıyor. Defne ilçesi Çekmece mahallesinde TOKİ konutlarının yapımında ana firması Aydın Grup olan taşeron firma çalışanı işçiler ücretlerini alamadığı için çatıya çıkarak eylem yaptı.

"HERKES TOPU BİRBİRİNE ATIYOR"

Şantiyede açıklama yapan işçiler, mağdur durumda olduklarını, yetkili kurumun seslerini duymasını istedi. İşçiler ana firmanın, "taşerona ödeme yaptık, sizinle işimiz yok", taşeron firmanın da, "ödeme alamadık" dediğini söyleyerek, "Herkes topu birbirine atıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, yetkililerden bu konuya el atmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HATAY’DA HER ŞANTİYEDE ÜCRET GASPI VAR"

Yapı ve Yol İşçileri Sendikası üyesi Cabir Yeşildal, Çekmece şantiyesinde çalışan yaklaşık 50 işçinin dört aydır maaşlarını alamadığını, her birinin 150- 200 bin civarı firmadan alacağı olduğunu vurgulayarak, "Ana firma Aydın Grup taşerona ödeme yaptığını söyleyerek, 'gidin ne yaparsanız yapın' diyor. Taşeron firmalar işçilere ödeme yapmıyor ya da geç ödeme yapıyor. Aylardır maaşlarını alamayan işçiler böyle bir eylem yaptı. Hatay’da hemen hemen her şantiyede ücret gaspı yaşanıyor. O kadar fazla eylem ve çatıya çıkma olayı oluyor ki; polislerin araya girerek, firma yetkilileri ile görüştüğü oluyor" ifadelerini kullandı.

Yeşildal, işçilerin sabah saatlerinde eylem yaptığını, firmanın gün içinde ödeme sözü vermesine rağmen ödeme yapmadığını belirtti.