Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

A.F.Ö. idaresindeki 31 AEN 396 plakalı otomobil, Atik Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve araç içerisinde sıkışan sürücü ile yanındaki S.Ö. ve E.C. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.