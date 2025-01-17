Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Hatay'da, 62 kilo 400 gram esrar ile 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye asıllı 2 kişinin uyuşturucu getirdiğini tespit etti.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 62 kilo 400 gram esrar ile 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.