Hatay'da vatoz ve köpekbalıklarının nesli korunacak

Hatay'da Samandağ kıyılarında görülen köpekbalığı ve vatoz türlerinin korunması üzerine proje geliştirildi.

Doğa ve Bilim Derneği, İskenderun Teknik Üniversitesi işbirliği ve Turquoise Coast Environment Vakfı'nın destekleriyle Samandağ kıyılarında görülen köpekbalığı ve vatoz türlerinin korunması üzerine proje geliştirildi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, köpekbalığı ve vatoz türlerinin korunması projesi kapsamında çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Samandağ bölgesinde vatoz tarlası olarak adlandırdıkları bir bölge tespit ettiklerini aktaran Prof. Dr. Turan, "Bu bölge özellikle koruma altında olan nesli tehdit altında olan köpek balığı, vatoz türlerini barındırmaktadır. Bölgede bu türler üremekte, beslenmekte ve yaşamlarını devam ettirmektedirler. Bununla ilgili bu türleri koruma altındaki türleri yaşamlarını tehdit eden faktörler bulunmakta. Biz bu faktörleri minimize ederek köpekbalığı ile vatozların neslini korumak istiyoruz. Ayrıca o bölgenin balıkçılığa yasak bir bölge olması için deniz koruma alanı oluşturulması üzerine çalışmalar yapmaktayız. Bakanlıkla işbirliği içerisindeyiz. Umarım önümüzdeki günlerde bu bölgeye deniz koruma alanı oluşturmak için çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Üstelik bu bölgede lagos, orfoz gibi balık türleri de bulunmaktadır" dedi.

KÖRFEZE DENİZ ÇAYIRI

Prof. Dr. Cemal Turan, uluslararası anlaşmalarla tüm Akdeniz'de dünya genelinde 2030'a kadar yüzde 30'luk deniz koruma alanı oluşturma hedefleri bulunduğunun altını çizerek, şunları söyledi: "İskenderun Körfezi'ne deniz çayırı getirmeyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. İskenderun Körfezi'nde bulunmuyor. Deniz çayırları denizlerimizin akciğeri diyebiliriz. Bunları getirip transplantasyon yöntemi ile bu bölgede çoğaltmayı düşünüyoruz. Yıllar önce deniz çayırlarının bu bölgede olduğuyla ilgili verirler mevcut. Deniz çayırları aynı zamanda balıklar için koruma alanları oluşturacak larvalar saklanacak kendilerini daha çok koruyabilecek. Popülasyonların büyüklüğü artacak yumurtlama alanları oluşturulmuş olacak. Özellikle iklim değişikliğinin etkilerinin yüksek olduğu günümüzde bu çok önemli" diye konuştu.