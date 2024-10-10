Hatay'da vincin çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, vincin çarptığı motosikletteki 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen vinç, Sibel E'nin kullandığı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sibel E. (25) ile arkasındaki Ayaz K. (5) ve Azra K. (4) ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.