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Hatay'da yedek lastiğinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yedek lastiğinde 1 kilo 567 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 19.10.2023 22:31
  • Giriş: 19.10.2023 22:31
  • Güncelleme: 19.10.2023 22:31
Kaynak: AA
Hatay'da yedek lastiğinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satışına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta yedek lastiğe gizlenmiş 1 kilo 567 gram metamfetamin ele geçirdi.

Araçtaki M.K. ile H.G.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

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