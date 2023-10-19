Hatay'da yedek lastiğinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yedek lastiğinde 1 kilo 567 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satışına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta yedek lastiğe gizlenmiş 1 kilo 567 gram metamfetamin ele geçirdi.
Araçtaki M.K. ile H.G.H. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.
Sıradaki Haber