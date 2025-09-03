Hatay'da yük boşalttığı sırada devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yük boşalttığı sırada devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Serdar Akgül idaresindeki 59 AJF 766 plakalı hafriyat kamyonu, Atatürk Parkı mevkisinde yük boşaltımı sırasında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Akgül, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan Akgül'ün 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşi ve kızını kaybettiği öğrenildi.