Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, orman işçilerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sarıbük Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araziye ulaşım olmaması nedeniyle alevlere arazözlerle müdahale edilemedi, orman işçilerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.