Hatay'da zincirleme kaza; 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza Adana-İskenderun otoyolu Özerli Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, R. C. yönetimindeki otomobil aynı yönde giden H. Y.'nin kullandığı kamyonete çarptı.

Bu sırada Furkan Orhan Y. yönetimindeki TIR, kaza yapan otomobile ve yaralananlara yardım için duran D. A.'nın kullandığı TIR'a çarpıp devrildi.

Devrilen TIR alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine otoyol jandarması, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen TIR'ın sürücüsü Furkan Orhan Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü H. Y. ile beraberindeki A. Y. götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Uzun süre araç trafiğine kapan otoyol, ekipler tarafından kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.