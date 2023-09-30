Hatay'daki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Ajans Haberleri 30.09.2023 20:19 Giriş: 30.09.2023 20:19

Güncelleme: 30.09.2023 20:19 Kaynak: AA

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