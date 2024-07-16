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Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Güncel
  • 16.07.2024 16:28
  • Giriş: 16.07.2024 16:28
  • Güncelleme: 16.07.2024 18:57
Kaynak: AA
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçenin Şenbük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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