Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Güncel 22.07.2024 09:35 Giriş: 22.07.2024 09:35

Güncelleme: 22.07.2024 10:57 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA