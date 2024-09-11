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Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

Güncel
  • 11.09.2024 09:26
  • Giriş: 11.09.2024 09:26
  • Güncelleme: 11.09.2024 13:10
Kaynak: AA
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 7 arazöz ve 4 su tankerinin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlere gece boyunca karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

Sabah saatlerinde bölgeye 4 helikopter de sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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