Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.
Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 7 arazöz ve 4 su tankerinin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlere gece boyunca karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.
Sabah saatlerinde bölgeye 4 helikopter de sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.