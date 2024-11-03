Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve en az dört eve sıçrayan orman yangınının 20 saat sonra kontrol altına alındığı açıklandı.

Dün saat 11.00 sıralarında çıkan yangının bu sabah saat 07.00 sıralarında kontrol altına alınabildiği, 95 hektar alan zarar gördüğü belirtildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangının alevleri rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılmıştı. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangına iki helikopterle havadan, 152 araç ve 479 personel de karadan müdahale etmişti.

Güvenlik amacıyla yangın bölgesindeki evler tahliye edilmişti. Alevler, Harlısu mevkisinde dört eve sıçramıştı.

Ölen ya da yaralanan olmazken, Adana, Osmaniye, Kilis ve Antep'ten de bölgeye takviye ekipler sevk edilmişti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Harlısu Mahallesi'ndeki dört evin kısmen yangından etkilendiğini, 2 ahırın zarar gördüğünü açıklamıştı.

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Hatay Arsuz'da meydana gelen orman yangını yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor."