Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Dün öğlen saatlerinde Hatay'da Habib-i Neccar Dağı’nda çıkan orman yangını, 16 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA-DHA
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı’nda dün öğle saatleri sıralarında orman yangını çıktı.
Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.
Ekiplerin, söndürme çalışmasında havanın kararmasıyla havadan müdahaleyi ara verildi.
Gece boyunca karadan devam eden söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla hava araçları da katıldı.
Yangın, saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.