Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Dün öğlen saatlerinde Hatay'da Habib-i Neccar Dağı’nda çıkan orman yangını, 16 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 29.08.2025 08:48
  • Giriş: 29.08.2025 08:48
  • Güncelleme: 29.08.2025 09:03
Kaynak: AA-DHA
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı’nda dün öğle saatleri sıralarında orman yangını çıktı.

Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Ekiplerin, söndürme çalışmasında havanın kararmasıyla havadan müdahaleyi ara verildi.

Gece boyunca karadan devam eden söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla hava araçları da katıldı.

Yangın, saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Hatay Antakyada orman yangını

BirGün'e Abone Ol