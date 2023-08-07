Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Güncel
  • 07.08.2023 15:34
  • Giriş: 07.08.2023 15:34
  • Güncelleme: 07.08.2023 15:43
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tahtaköprü Mahallesi'ndeki Serinyol Mesire Alanı'nda dün çıkan orman yangınıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serinyol Mesire Alanı'nda dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmüştü. Hatay Valiliği, yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Hatayda yangına sebebiyet veren 4 kişi yakalandı
BirGün'e Abone Ol