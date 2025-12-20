Giriş / Abone Ol
Hatay'daki Roketsan Endüstri Bölgesi hakkında karar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi'ne toplam yüz ölçümü 1,58 hektarlık alan ilave edilmesi kararlaştırıldı.

Güncel
  • 20.12.2025 12:53
  • Giriş: 20.12.2025 12:53
  • Güncelleme: 20.12.2025 12:59
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA / Arşiv

Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi'ne yeni alan eklendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi'ne toplam yüz ölçümü 1,58 hektarlık alan ilave edilmesi kararlaştırıldı. Bu alan, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunuyor.

İlanda, bölgenin haritası da yer alıyor.

