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Hatay'daki yangına müdahale sürüyor: 9 yayla tahliye edildi

Hatay Dörtyol'da dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam ederken sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı. Bölgede 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Güncel
  • 05.07.2025 07:17
  • Giriş: 05.07.2025 07:17
  • Güncelleme: 05.07.2025 07:26
Kaynak: AA
Hatay'daki yangına müdahale sürüyor: 9 yayla tahliye edildi
Fotoğraf: AA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor / AA

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Fotoğraf: AA

Dün Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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