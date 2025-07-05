Hatay'daki yangına müdahale sürüyor: 9 yayla tahliye edildi
Hatay Dörtyol'da dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam ederken sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı. Bölgede 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
Kaynak: AA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.
Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.
Dün Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti.