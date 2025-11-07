Hatay Defne'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 15:35'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13.22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.