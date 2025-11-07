Giriş / Abone Ol
Hatay Defne'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Hatay Defne'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 07.11.2025 15:46
  • Giriş: 07.11.2025 15:46
  • Güncelleme: 07.11.2025 15:48
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 15:35'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13.22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

