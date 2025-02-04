Hatay Depremzede Derneği’nden 2. Yıl Raporu: “Dışarıda kimse var mı?”

Hatay Depremzede Derneği, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla hazırladığı kapsamlı raporu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) koordinasyon merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.

Raporda, depremden etkilenen Hatay halkının temel haklarına erişimde yaşadığı sorunlar, hükümetin afet yönetimi konusundaki yetersizlikleri ve çözüm önerileri ele alındı. Dernek temsilcileri, geçen iki yıl içinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmediğini, aksine derinleştiğini belirterek, yetkililere hesap verme çağrısı yaptı.

“DIŞARIDA KİMSE VAR MI?”

Depremin ilk saatlerinde enkaz altındakilere yöneltilen “Orada kimse var mı?” sorusunun aslında hayatta kalanlar için de geçerli olduğunu belirten Dernek Başkanı Ekrem Deveci, raporlarına bu yıl “Dışarıda kimse var mı?” sorusuyla başladıklarını vurguladı. Deveci, “sorumuzun muhatapları, buldukları her imkan ve fırsatı bizimle dayanışmak için kullanan ve bizlere ‘yalnız değilsiniz’ duygusunu yaşatan gönüllü karagün dostlarımız değil; kocaman kocaman sözler verip de ortalıkta görünmeyen muktedirlerdir” dedi.

Deveci, depremin yalnızca bir doğal afet olmadığını, aynı zamanda yıllardır süregelen rant politikalarının, denetimsizliğin ve ihmalin bir sonucu olduğunu vurguladı.

50 kişiyi aşkın bir ekiple raporu hazırladıklarını belirten Deveci, “Barınma, sağlık, psikososyal durum, eğitim, hukuk, ekonomi, altyapı ve ulaşım, ekoloji, insan hakları, göç ve demografik yapı, dezavantajlı gruplar başlığı altında kadınlar, çocuklar, gençler, ampüte bireyler, kayıplar, engelliler ve yaşlılar konularında kapsamlı ve güncel bilgilerle hazırlandık. Bu hazırlık sürecinde yer alan öyle güzel insanlar, kurumlar var ki... 'Gülmek, bir halk gülüyorsa gülmektir' duygusuyla, 'bu topraklara damlayan her gözyaşına sözümüz var' inadıyla, 'yıkıntıların arasında doğan güneş var' umuduyla, 'onbinlerce canımızı yitirdik, sorumlular yargılansın' öfkesiyle Hatay için emeği geçen, güzel günlere inanan ve bunu kovalan herkesin eline, yüreğine sağlık” ifadelerini kullandı.

TALEPLER: “HATAY İÇİN ADALET!”

Deveci, raporda yer alan ve Hatay halkının temel haklarının sağlanması için şu talepleri şöyle sıraları sıralandı:

“📍Yıkılan Aile Sağlığı Merkezlerinin yerine yenileri hızla inşa edilmelidir. Hatay’da nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetleri sağlanmalıdır.

📍Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bizlere düzenli ve sürdürülebilir psikososyal destek sağlanmalıdır.

📍Okul binalarının eğitim dışında başka amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmeli, eğitim hakkımızın gasp edilmesine izin verilmemelidir.

📍Rezerv ve riskli alanlarda dönüşüm süreçlerinde Hatay halkının görüşleri dikkate alınmalıdır. Kentimizin yeniden inşasında Hatay’ın gerçek sahipleri olarak sözümüzü söylemek istiyoruz.

📍Hatay için devlet hazinesinden özel bütçe ayrılmalıdır.

📍Ekonomik kriz derinleşirken, biz depremzedelerin mağduriyeti giderilmelidir.

📍Kentin altyapı ve üstyapı sorunları hızla giderilmelidir.

📍Deprem sonrası doğamız, havamız ve toprağımız korunmalı; çevreye yönelik tahribat son bulmalıdır.

📍Depremde kaybolan vatandaşlarımızın akıbeti açıklığa kavuşturulmalıdır.

📍Barınma, sağlık, çevre ve bilgi edinme haklarımız korunmalı, anayasal haklar askıya alınmamalıdır.

📍Deprem sonrası yaşanan ihmallerin sorumluları tespit edilmeli ve yargılanmalıdır.

📍Deprem vergilerinin nerede ve nasıl kullanıldığı kamuoyuna açıklanmalıdır.

📍Halk, geçici konteyner kentlerde yaşamaya mahkûm edilmemeli, kalıcı ve güvenli konutlara ücretsiz erişim sağlanmalıdır.

📍Yaşam standartlarımız iyileştirilmeli , temel haklarımız güvence altına alınmalıdır.”

“HATAY’I BİRLİKTE YENİDEN KURACAĞIZ”

Hatay Depremzede Derneği, afet sonrası sürecin halkın talepleri doğrultusunda yönetilmesi gerektiğini belirterek, mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

“Hatay halkı olarak, insanca yaşama hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Verilen sözlerin takipçisi olacağız, hesap soracağız ve Hatay’ı birlikte yeniden kuracağız!” ifadeleriyle basın toplantısını sonlandıran dernek yetkilileri, raporlarının ilgili tüm kurumlara iletileceğini duyurdu.